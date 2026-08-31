Localizan sana y salva a femenina reportada ausente

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, localizó sana y salva a Yolanda C. S., quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.

Gracias al ininterrumpido trabajo de investigación a cargo de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la FEM, así como a la coordinación entre diversas corporaciones policiales, se logró ubicar a la femenina de 40 años de edad.

Ante el Ministerio Público declaró que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de ningún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.