Localizan restos óseos entre grava y basura en Cumbres de Sacramento

Un hombre que se encontraba pepenando basura en un predio de Cumbres de Sacramento, en la zona norte de la ciudad, encontró restos óseos y llamó al número de emergencia luego de localizarlos.

El hallazgo ocurrió entre montones de grava y basura, a donde acudieron elementos policíacos tras recibir la llamada de emergencia.

Se trata de varios huesos que estaban esparcidos en dicho predio, por lo que también arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado.

Los restos óseos fueron asegurados y se les realizarán los análisis correspondientes para determinar si corresponden a alguna persona con reporte de desaparición.