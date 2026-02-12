Localizan restos con alteración térmica en Madera, en estufa de leña y en patio de vivienda

Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, encontraron restos óseos con alteración térmica, durante un cateo efectuado en un domicilio ubicado en las calles Segunda entre Allende y Ahumada, en la zona centro de la ciudad de Madera.

En seguimiento a una indagatoria por desaparición de persona, el personal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, solicitó la autorización para ingresar a la vivienda, en cuyo interior se localizaron restos óseos en la estufa de leña.

Asimismo, al continuar la inspección en la vivienda, encontraron residuos de ceniza que contienen fragmentos de restos óseos, en el patio, a un lado de la barda.

Lo encontrado fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente en donde se realizarán los estudios correspondientes para la identificación.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.