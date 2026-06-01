Localizan a mujer sin vida tras incendio en vivienda de la colonia San Jorge

Un fuerte incendio en una casa habitación movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal la tarde de este lunes en las calles Secretaría de Programación y Presupuesto, entre las calles 24 y 28 de la colonia San Jorge.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre las llamas que consumían el inmueble. En el lugar, bomberos señalaron que la vivienda era utilizada presuntamente como picadero y que en ella habitaba una pareja conformada por un hombre y una mujer. Además, indicaron que al interior se acumulaban diversos objetos.

Durante las labores de inspección y sofocación del fuego, los rescatistas localizaron a una persona sin vida, aparentemente una mujer. La zona fue ampliamente acordonada por elementos municipales mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para hacerse cargo de la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.