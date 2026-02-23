Localizan a hombre sin vida en terreno cercano a la carretera a Aldama

La tarde de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un terreno contiguo a un negocio de dulcería, ubicado en el cruce de la calle 203 y la carretera a Aldama, frente al restaurante conocido como La Iguana.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de la dulcería observó a un hombre inconsciente en el exterior y dio aviso inmediato a los números de emergencia. Al lugar acudió una unidad médica para brindarle atención; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido, de aproximadamente 60 años de edad, habría perdido la vida por una probable sobredosis, según versiones preliminares en el lugar, aunque será la autoridad ministerial la que determine con precisión la causa del deceso.

Elementos policiacos acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley.