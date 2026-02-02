Localizan a dirigente de MC y su ayudante, desaparecidos en Jilotzingo

La presidenta del Comité Directivo Municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, Edomex, y su ayudante fueron reportados como desaparecidos.

Alejandra Rojas Báez y su primo Noé Jacob Pérez Rojas fueron vistos por última vez el 30 de enero pasado, en Espíritu Santo, Jilotzingo.

Primeros informes señalan que ambos partieron a bordo de un Jetta A4 color plata, con placas LZV-4347, rumbo a una reunión en Naucalpan.

Movimiento Ciudadano Edomex compartió las fichas de búsqueda de Alejandra y Noé, con las cuales pidió apoyo ciudadano para su localización.

La mañana de este 2 de febrero, el partido naranja informó que tanto Alejandra como Noé fueron localizados.

Si bien no se abundó en detalles, en redes sociales se presume que ambos fueron hallados desorientados en el paraje La Rosa, ubicado entre Jilotzingo y Naucalpan.

