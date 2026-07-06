Localizan a adulto mayor sin vida en el Cerro de la Cruz

Un hombre de aproximadamente 65 años de edad fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles 66 y media y Santos Fierro, en la colonia Cerro de la Cruz. El hallazgo ocurrió luego de que vecinos reportaran la situación al número de emergencias 911.

De acuerdo con los habitantes del sector, el adulto mayor vivía solo y tenía alrededor de cuatro días sin ser visto. Además, comenzaron a percibir fuertes olores fétidos provenientes de la vivienda, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para verificar lo ocurrido.

Al ingresar al inmueble, los cuerpos de emergencia localizaron al hombre sin vida y confirmaron que el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición. Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.