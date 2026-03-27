Localiza Policía Municipal a hombre con reporte de desaparición en Vistas Cerro Grande

Durante labores de patrullaje preventivo, elementos de la Policía Municipal del Distrito Morelos lograron la localización de un hombre que contaba con reporte de desaparición, en hechos registrados en el cruce de las calles España y 62 y media en la colonia Vistas Cerro Grande.

La intervención se dio luego de que un ciudadano solicitara el apoyo de los agentes, señalando que al interior de un arroyo cercano se encontraba un masculino en condiciones vulnerables, semidesnudo y entre la maleza.

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron el reporte y procedieron a brindarle auxilio inmediato, proporcionándole vestimenta y alimentos, ya que se encontraba en evidente estado de abandono, sin haber ingerido comida y con signos de desorientación.

Tras lograr establecer comunicación, el hombre proporcionó su nombre, lo que permitió a los policías verificar su estatus en la base de datos oficial. Fue entonces que se confirmó que contaba con reporte de desaparición vigente desde el pasado 14 de marzo, emitido por la Fiscalía General del Estado.

El individuo, originario del municipio de Nonoava, Chihuahua, recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue canalizado ante las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de dar seguimiento al caso y facilitar su reunificación con la familia.