Localiza Fiscalía Occidente a tres personas con reporte de ausencia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron a dos menores de edad y a un adulto que contaban con reportes de ausencia y/o desaparición ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente .

En el caso de los adolecentes identificados con las iniciales A. M. A. A. y E. P. J., ambos de 13 años de edad, cuya ausencia se reportó ayer jueves, fueron localizados en el seccional de La Junta, municipio de Guerrero.

Tras verificar que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria, fueron puestos bajo el resguardo de sus familiares.

Mientras que en el caso del adulto Mario Héctor E. V., de 34 años de edad, fue localizado en la ciudad de Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.