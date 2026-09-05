Localiza FEM a adolescente con reporte de desaparición en la ciudad de Chihuahua

Como parte de las labores inmediatas de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron a la adolescente de iniciales A.J.R.P. de 15 años de edad.

La menor de edad contaba con reporte de ausencia interpuesto este viernes por sus familiares ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Fue localizada en la colonia Punta Oriente en la ciudad de Chihuahua y en la entrevista ministerial, señaló que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta Fiscalía agradece la difusión y socialización de las pesquisas con el fin de optimizar las labores de búsqueda de personas, así mismo, se reitera que no es necesario esperar para interponer un reporte de ausencia ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes en la ciudad de Chihuahua, ubicada en la calle 51 y Rosales, colonia Popular.