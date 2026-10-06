Lo que decida el PAN será lo mejor, respaldaré a perfiles para candidaturas: Falomir

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Saénz aseguró que las decisiones que se tomen por la dirigencia de Acción Nacional respecto a las candidaturas para el 2027 serán las correctas y en este sentido, señaló que él las respetará y acatará.

Asimismo, se dijo confiado de que habrá una unidad muy importante en torno a los perfiles que se designen para las distintas candidaturas, contrario a que la oposición espera que exista desunión y división al interior del PAN.

Alan Falomir agregó que el fin de semana acudirá a Ciudad Juárez para respaldar a Marco Bonilla en su toma de protesta como coordinador estatal para la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Chihuahua.