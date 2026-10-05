Lo detuvo Policía Municipal por presunto robo al interior de vehículo en el Centro

Policías municipales detuvieron a Brandon Iram M. G., de 25 años, por su probable participación en un robo al interior de un vehículo en la colonia Centro, y recuperaron diversos artículos reportados como sustraídos.

Tras atender el reporte de daños y robo, los agentes realizaron recorridos por calles aledañas y localizaron en el cruce de Doblado y Quinta a un hombre que portaba dos mochilas. Durante la revisión encontraron pertenencias que coincidían con las reportadas por la afectada.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

_El presente documento es meramente informativo. La responsabilidad de las personas mencionadas será determinada por la autoridad competente._