Formula FDZC imputación a detenido por homicidio e intento de homicidio en la colonia Continental

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación al detenido de nombre Alejandro R. M., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

En la audiencia inicial efectuada hoy domingo, la representación social hizo del conocimiento de Alejandro R. M., que se le atribuye la muerte de un masculino que llevaba por iniciales F.J.R.L., producida por disparos de arma de fuego, y las lesiones producidas a otro masculino en hechos ocurridos el 26 de octubre de 2025, en la colonia Continental, en la ciudad de Chihuahua.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 4377/2025, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y programó para el próximo viernes 9 de octubre la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).