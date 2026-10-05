Catean 2 viviendas por robo a Joyería Diamonds, aseguran un vehículo

• Como parte de los resultados fue asegurado un vehículo

En seguimiento a las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para esclarecer el robo cometido el pasado viernes 3 de octubre a una joyería en el centro de la ciudad de Chihuahua, se catearon dos domicilios y se aseguró un vehículo.

Ayer sábado, aproximadamente a las 22:45 horas, se cumplimentó una orden de cateo, en un domicilio de la calle Trieste, de la colonia Romanzza, intervención en la que se aseguró un vehículo tipo sedán, de la marca marca Nissan, línea Versa, con placas del estado de Chihuahua.

El segundo cateo se llevó a cabo, alrededor de las 3:30 horas de este domingo, en un domicilio de la calle 100 y media de la colonia Pavis Borunda, en la ciudad de Chihuahua.

En los operativos participaron agentes del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada, con el apoyo de elementos de la Unidad de Inteligencia (UIP) Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las indagatorias continúan para fortalecer la carpeta de investigación, mediante el análisis de videos y entrevistas.

Esta representación social refrenda su compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad a la ciudadanía que se ve expuesta a una acción que atenta contra su patrimonio, así como en llevar ante tribunales a quienes pudieran resultar responsables.