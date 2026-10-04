Acerca DSPM atención policial a la ciudadanía mediante 63 tótems de emergencia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2026.- Basta presionar un botón para que una voz escuche del otro lado y comience la coordinación del apoyo policial. Así funcionan los tótems de emergencia instalados en distintos puntos de Chihuahua Capital, que ofrecen comunicación directa con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Estas estructuras metálicas permiten solicitar auxilio y explicar lo que sucede al personal de monitoreo. La información pasa al radioperador, quien comunica el reporte a los agentes en campo para que acudan al lugar y conozcan la situación que atenderán.

Chihuahua Capital cuenta con 63 tótems, esta herramienta permite al personal de monitoreo ubicar a la persona que pide ayuda y aportar información visual a los policías.

Detrás del botón existe una cadena de atención que conecta a quienes necesitan apoyo con quienes pueden brindarlo. La tecnología y la coordinación del personal permiten que una solicitud de ayuda llegue hasta los agentes que recorren las calles.

Con estos puntos de auxilio, el Gobierno Municipal acerca a la ciudadanía una alternativa para comunicarse con la Policía Municipal cuando lo necesite.