Lleva NutriChihuahua alimento caliente a estudiantes de la Secundaria 3060

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común llevó el comedor móvil de NutriChihuahua a la Escuela Secundaria 3060, ubicada en la colonia 3 de Mayo de la ciudad de Chihuahua, donde se distribuyeron platillos calientes a la comunidad estudiantil.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que durante la jornada fueron beneficiados 262 estudiantes, quienes recibieron un total de 524 porciones de alimento.

Como parte de la estrategia NutriChihuahua, se busca ampliar la cobertura de atención y acercar alimentos de calidad a más personas, especialmente en comunidades que requieren este tipo de apoyo.

Carrillo señaló que atender las solicitudes de las instituciones educativas contribuye al bienestar de niñas, niños y adolescentes, además de favorecer su desempeño académico.