Detiene Policía Municipal a hombre con presunto cristal en Punta Los Naranjos

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2026.-* Elementos del grupo K-9 de la Policía Municipal detuvieron a Luis Ángel V. S., de 28 años, por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle cuatro envoltorios con una sustancia de características similares al cristal.

Fue durante un recorrido de prevención y vigilancia en las calles Punta Las Ánimas y Punta El Dorado, en la colonia Punta Los Naranjos.

Durante una inspección superficial, los policías encontraron los envoltorios entre sus pertenencias, por lo que procedieron a su detención.

El hombre fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

_El presente documento es meramente informativo. La responsabilidad de la persona mencionada será determinada por la autoridad competente._