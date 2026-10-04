PT Chihuahua refrenda respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la 4T

El Partido del Trabajo en Chihuahua refrenda su respaldo firme y decidido a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al proyecto de transformación de la vida pública del país que encabeza la Cuarta Transformación.

La dirigencia estatal del PT Chihuahua destacó que el movimiento transformador representa una lucha histórica por construir un México con mayor justicia social, igualdad, bienestar y oportunidades para todas y todos.

La dirigenta estatal del Partido del Trabajo en Chihuahua reiteró que el PT es un aliado comprometido con la Cuarta Transformación y con la Presidenta Claudia Sheinbaum

“En el Partido del Trabajo tenemos en la Presidenta de nuestro país a una aliada y, al mismo tiempo, ella tiene en nosotros a soldadas y soldados de ayer, de hoy y de siempre, al servicio de la transformación”, señaló Lilia Aguilar Gil diputada federal y comisionada política nacional.

El PT Chihuahua afirmó que su respaldo no responde únicamente a una coyuntura política, sino a una convicción construida a lo largo de décadas de lucha y participación en favor de las causas sociales y de quienes históricamente han sido relegados.

Finalmente, el PT Chihuahua reiteró que la transformación de México es una tarea colectiva, y que desde el estado seguirá aportando organización, trabajo territorial y compromiso político para fortalecer el proyecto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.