Lo detiene Policía Municipal con equivalente a 14 envoltorios de aparente Cristal en el Centro

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2026.- Gracias a los rondines de prevención y vigilancia de los elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, se logró la detención de un hombre en posesión de sustancia blanca y cristalina con las características de la droga denominada como cristal, correspondiente al menos a un total de 14 envoltorios.

Los hechos ocurrieron sobre las calles

11 y Nicolas Bravo de la zona centro de la ciudad, cuando los oficiales observaron a una pareja con actitud evasiva, por lo que fueron interceptados para una revisión, encontrándoles dicha sustancia.

El masculino se identificó como Gonzalo Alonso T. L., de 31 años de edad al ser trasladado a la comandancia zona sur donde se procede al pesaje del producto, así como su registro y posteriormente fue traslada a la fiscaliza zona centro.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.