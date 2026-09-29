¡Lo arrastra la corriente! Bomberos rescatan a hombre que cayó a un arroyo en la Martín López

Chihuahua, Chih.- Un hombre de aproximadamente 56 años de edad fue arrastrado por la corriente de agua de un arroyo ubicado en el cruce de las calles 24 de Febrero y 24 de Junio, en la colonia Martín López, luego de caer accidentalmente al cauce mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y, ante el riesgo que representaba la fuerte corriente, ingresaron al arroyo para localizar y rescatar al hombre.

Tras varios minutos de maniobras, los bomberos lograron sacarlo del cauce y ponerlo a salvo. Afortunadamente, el hombre no presentó lesiones, aunque fue valorado por paramédicos en el lugar.