Llevan conferencia “De la calle al autoconocimiento” a Centros de Reinserción

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), en colaboración con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, impartió la conferencia “De la calle al autoconocimiento”, a cargo del psicólogo Luis Fernando Santacruz.

La ponencia tuvo como objetivo fortalecer el autoconocimiento y brindar herramientas para prevenir el reclutamiento de adolescentes y jóvenes con fines criminales.

Durante la conferencia se abordaron temas de autoconocimiento, autoconcepto, toma de decisiones y empatía, para que las y los participantes reconocieran sus capacidades y reflexionaran sobre su proyecto de vida.

Las actividades se realizaron el 5 y 6 de octubre en los Centros de Reinserción Social 3, Femenil 2 y el Centro Especializado de Adolescentes Infractores (CERSAI) 2, en Ciudad Juárez. Santacruz dio continuidad a una charla impartida previamente en el CERSAI número 1 del estado.

La SPyCI, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen la coordinación para fortalecer los procesos de reinserción social.