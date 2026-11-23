Un joven de 30 años resultó lesionado con un arma blanca luego de resistirse a un asalto en el que un sujeto intentó despojarlo de su teléfono celular, en hechos ocurridos a espaldas de la tienda Alsuper Pacheco, en la colonia El Bajo.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor amagó al joven con un arma blanca y le exigió que entregara su celular; sin embargo, al negarse, lo atacó y le provocó una herida en el costado izquierdo del cuerpo, a la altura de las costillas.

Tras la agresión, el lesionado fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, ubicadas sobre la avenida Teófilo Borunda y calle Guadalupe, donde recibió atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y levantaron el reporte correspondiente. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto responsable.