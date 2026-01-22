Lleva Estado alimento y artículos de limpieza al asilo “El Bocado del Pobre”

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) llevó al asilo “El Bocado del Pobre” despensas y artículos de limpieza, en beneficio de las personas adultas mayores que residen en el lugar.

El secretario Rafael Loera, destacó que este nuevo apoyo tiene como objetivo atender las necesidades que tiene el espacio, especialmente durante la temporada invernal.

Personal de la SDHyBC entregó productos de la canasta básica para la preparación de alimentos, así como insumos de limpieza como detergente, papel sanitario, escobas, trapeadores, entre otros, para mantener en óptimas condiciones las instalaciones y contribuir a un entorno más saludable y digno para las y los residentes.

Loera señaló que la dependencia brinda acompañamiento a los espacios que atienden a población vulnerable, no solo con alimentos preparados, también con acciones que ayudan su operación diaria.

El funcionario subrayó que el Gobierno del Estado protege y respalda a quienes más lo necesitan, mediante estrategias que promueven la seguridad alimentaria, la salud y el desarrollo social.