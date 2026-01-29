Llegarán metales para placas este fin de semana

El secretario de Hacienda José de Jesús Granillo anunció que este próximo fin de semana llegará el primer pedido de láminas de placas, esto para cumplir con las placas de vehículos debido a que había un retraso de entrega.

Ante la falta de láminas para las placas vehiculares, el gobierno del Estado se alista para cumplir a los conductores y próxima mente entregarlas, y evitar el uso del cartón temporal.

“La demanda ha sido muchisima y la siguiente remesa de placas debe estar llegando este siguiente fin de semana cerca de 45 mil metales”, comentó.

Cabe destacar que se dio el contrato de 160 mil láminas de las cuales quedaría un pequeño pendiente para el próximos meses. Tan solo en el 2025 se dieron 62 mil metales por lo cual esperan dar más este año.