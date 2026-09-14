Llega Maru Campos a ensayo del Grito de Independencia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván arribó a Palacio de Gobierno para realizar el ensayo del acto protocolario para la noche del Grito de Independencia.

Asimismo, la Banda de Guerra y Escolta a cargo de la Secretaría de la Defensa también arribaron a Palacio de Gobierno.

También van a participar el secretario de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; la presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval; la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega.

El ensayo contempla la guardia de honor en el Altar a la Patria, ubicado en la planta baja de Palacio de Gobierno.

Posteriormente las autoridades arriban al segundo piso en donde se hace entrega de la Bandera de México que luego la gobernadora Maru Campos deberá ondear al tiempo que toca la campana y hace el Grito de Independencia.