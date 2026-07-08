Llamado azul y nacional-Explicación electoral-Agenda verde-¿Realidad o falsas esperanzas?

En el marco de un proceso interno que ya comenzó en los ánimos, pero no en la formalidad, aunado a que la mayoría se ha cuadrado a las reglas de facto, mientras que otros no tanto, hoy la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, viajará a la Ciudad de México para reunirse con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero, quien esta semana ha sostenido encuentros con líderes estatales azules de los estados de Zacatecas y Guanajuato, por lo que hoy tocará el turno a la chihuahuense de acudir a las instalaciones del CEN para atender el llamado de Romero Herrera, el cual, por obvias razones y por la importancia electoral que tiene Chihuahua para los panistas a nivel nacional, no quiere perderse absolutamente nada de lo que sucede con la ola azulada que se vive en este terruño norteño, así que para conocer de primera mano lo que ocurre y por supuesto participar de las decisiones que se tomen, es que el dirigente nacional se reunirá con la jefa estatal para darle forma a lo que se viene en este proceso interno que por angas o por mangas, ha levantado demasiada efervescencia, en especial entre los suspirantes a la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, la joya de la corona por la que muchos se frotan las manos.

Ayer, Daniela Álvarez volvió a insistir que el piso está parejo para todos, las puertas abiertas también, pero que aún así, todavía “faltan dos” aspirantes con los que no se ha reunido de manera presencial, y aunque la dirigente panista no quiso decir nombres para evitar suspicacias, los malosos afirman que no es difícil adivinar de quiénes se trata, pero como dijo Daniela, la puerta está abierta y cuando decidan acudir al llamado, ella los estará esperando para buscar limar cualquier aspereza y también hacerles entender que nada ni nadie está o estará por encima del Partido Acción Nacional.

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Así que si de panistas se trata, y con eso de que la chamba sigue más allá de la grilla por la sucesión, la que se reunió con Alan Falomir, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua capital, es la diputada federal Rocío González, la cual visitó al funcionario estatal para llevarle diversas gestiones que tienen que ver con la mejora del servicio de agua potable en diversas colonias, gestiones que los ciudadanos le hacen llegar a la legisladora del PAN, quien en conjunto con la otra diputada federal panista que representa a Chihuahua, Manque Granados, han logrado una buena mancuerna en cuanto a gestiones se refiere, además de que tanto Manque como Alan, están anotados en esa carrera azul, aunque eso sí, sin desbocarse.

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Para no dejar algo en el tintero azul, y a poco más de tres semanas de que en el Congreso del Estado se aprobó la reforma electoral local, este jueves, dos expertos panistas en esa materia, Marina De Lachica y Carlos Rivera Alcalá, impartirán una ponencia vía zoom para que los militantes del PAN que así lo deseen, puedan conectarse para escuchar a detalle los puntos torales de la reforma electoral recientemente aprobada por los diputados locales, pues fueron varias las modificaciones que se ejecutaron en la Ley Electoral y en el Código Municipal que tendrán resonancia en el próximo proceso, así que para actualizar a la militancia, es que la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal organizó esta ponencia virtual para que los azules no anden desfasados en la materia.

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Aunque todavía no es oficial su adhesión al partido Verde en el Congreso del Estado para así crear una fracción parlamentaria junto al diputado Tavo Borunda, con todo y que el pasado 23 de junio se registró como carta del PVEM para buscar ser la candidata de la 4T a la gubernatura, la que ya se puso en modo ambientalista es la diputada Rosana Díaz, ex de la bancada de Morena, a la cual renunció luego de denunciar una y otra vez el ser víctima de violencia política. Pero ya con eso dejado atrás, con la camiseta del tucán casi puesta y como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Rosana se reunió con el titular de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Gabriel Valdez, con quien logró varios acuerdos para fomentar el bienestar animal y el cuidado del ambiente en Juárez, ciudad que tiene serios problemas en lo que a eso se refiere… así que verde que te quiero verde…

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Si bien las encuestas son tomadas como fotografías del momento, mientras que otros tantos ya ni las toman en serio, vaya que llamó la atención la publicada ayer por Massive Caller en lo que respecta a las preferencias electorales por la gubernatura de Chihuahua. Y es que a diferencia de lo que ocurría hace un año e incluso cuatro o cinco meses atrás, la casa encuestadora mostró que entre el primer y segundo lugar, Morena y el PAN, la distancia se ha acortado de manera considerable, tanto, que en el ejercicio estadístico publicado ayer, los guindas están apenas a poco más de tres puntos porcentuales sobre los azules, nada que ver con aquella distancia de dos dígitos que traían hace algunos meses. Mientras que el PRI, que si bien está en un lejano tercer lugar, ha ido creciendo en las preferencias, sin embargo, la diferencia es cuando se considera sumar los puntos que traen el PAN y los tricolores, una suma que las dirigencias estatales y nacionales deberían considerar y tomar en serio, por más que las encuestas ya no sean consideradas como augurios divinos.