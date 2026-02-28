Llama Yesenia Reyes a visibilizar y apoyar a quienes viven con enfermedades raras

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, este 28 de febrero, la diputada Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, encabezó la conmemoración desde el Poder Legislativo, destacando la importancia de visibilizar, comprender y respaldar a quienes viven con alguna de estas condiciones.

Durante la jornada se realizaron actividades llenas de alegría, aprendizaje y empatía, reforzando el mensaje de que la inclusión, el respeto y la solidaridad deben ser pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Como parte de esta fecha significativa, el edificio del Congreso del Estado se iluminó como símbolo de esperanza, conciencia y compromiso con todas las personas que enfrentan una enfermedad rara, así como con sus familias.

La diputada Yesenia Reyes reiteró que, desde la Comisión de Salud, continuará impulsando acciones para que quienes viven con una enfermedad rara no se sientan solos, cuenten con atención digna y tengan garantizado que su voz será escuchada.