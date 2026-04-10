Llama PRI a MC Chihuahua a que “no sean tapete de Morena” como lo son sus líderes nacionales, “esquiroles” de la 4T

Ante el apoyo de diputados federales de Movimiento Ciudadano al Plan B electoral, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, llamó a MC en Chihuahua a que “no sean taparte de Morena”, como sí lo son sus líderes nacionales, a los cuales calificó de “esquiroles” de la 4T.

“Hago un llamado a Movimiento Ciudadano en el estado de Chihuahua actúe como en su discurso lo dice, que actúe verdaderamente como una oposición real. Yo hago el llamado claro, franco y abierto a Movimiento Ciudadano de Chihuahua a que no caigan en la tentación que sus dirigentes nacionales cayeron ese día, sí, como tapete del gobierno de Morena, porque hay mucho corazón en Chihuahua. Y si ellos se ponen de tapete de Morena en lo local, pues verdaderamente estarán dando la espalda a los chihuahuenses”, afirmó Domínguez.

Respecto que los legisladores federales de MC votaran a favor del Plan B, el dirigente priista dijo que “creemos que fue un acuerdo en lo oscurito que celebró Movimiento Ciudadano con el Gobierno de la República, con Morena, y queda de manera muy clara, lo hemos venido diciendo nosotros muchas veces, Movimiento Ciudadano no es más que los esquiroles del Gobierno de la República, y no son ni un movimiento, ni está compuesto por ciudadanos, es un partido político que está tratando de decir que representan a la ciudadanía cuando apoyó esta reforma”.

“Es dar la espalda a los mexicanos, es dar la espalda a los chihuahuenses en este tema tan lamentable. Ahora veremos cómo se comportan los Congresos locales en relación a las reformas que tienen que hacer las Legislaturas en los temas de los regidores, por ejemplo”, explicó Alex Domínguez.