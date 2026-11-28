Los trabajos se realizan desde la calle Gardenias hasta la lateral del periférico de la Juventud, en sentido oriente a poniente

Para mejorar las condiciones de circulación y brindar traslados más seguros y ágiles a las familias de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició los trabajos de recarpeteo de la avenida Silvestre Terrazas, en el tramo comprendido entre la calle Gardenias y la lateral del periférico de la Juventud, en sentido oriente a poniente.

Los trabajos comenzaron con el retiro del asfalto deteriorado mediante un proceso de fresado, para posteriormente colocar una nueva carpeta asfáltica de 3.5 centímetros de espesor que permita mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento.

Estas labores forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento y rehabilitación de vialidades que realiza el Gobierno Municipal en distintos sectores de la ciudad. Se exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución y respetar los señalamientos en la zona de trabajo.