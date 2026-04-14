Limpieza de patios y eliminación de refugios de la chinche besucona, acciones que previenen la enfermedad de Chagas: IMSS

Con acciones de saneamiento básico, como limpieza de patios, eliminación de posibles refugios de la llamada chinche besucona (transmisora del parásito Trypanosoma cruzi), además de la identificación y reducción de riesgos en viviendas y sus alrededores, el Instituto Mexicano del Seguro Social previene la enfermedad de Chagas.

Se trata, explicó el analista coordinador de la División de Atención a Determinantes en Salud e Interculturalidad, Víctor Rodolfo Tolentino Ángeles, de un organismo que invade corazón, colon y esófago, provocando daños en el miocardio y en el sistema digestivo, reduce la calidad de vida de los pacientes y puede ser potencialmente mortal.

Para atender y prevenir este padecimiento, que existe en amplias regiones del país, señaló, el Seguro Social aplica acciones de Información, Educación y Comunicación, a través de la

Organización Comunitaria para la Salud, dirigidas a tanto a derechohabientes como no derechohabientes, con la finalidad de eliminar refugios del vector en viviendas, aplicación de insecticidas de uso doméstico, promoción del uso de mosquiteros, así como buenas prácticas en la preparación y consumo de alimentos.

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se conmemora el 14 de abril, el maestro Tolentino Ángeles señaló que en su fase aguda, la enfermedad puede manifestarse con ronchas en la piel, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómitos, ganglios linfáticos

agrandados, dificultad para respirar y dolor muscular, entre otras.

En su fase crónica puede incluir problemas en el bombeo de la sangre, insuficiencia cardíaca causada por la destrucción progresiva del músculo cardíaco; dilatación del esófago o colon y

trastornos motores de la vesícula biliar y colon.

El padecimiento puede pasar inadvertido debido a que muchas personas infectadas, entre el

70 al 80 por ciento, son asintomáticas durante toda su vida, detalló.

Por ello, destacó que el IMSS ha instrumentado estrategias para informar y preparar a la

población sobre la enfermedad de Chagas, a fin de prevenir su transmisión. Una de ellas es la

Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS, donde promueve acciones físicas que crean un entorno favorable para la salud.

Asimismo, tiene a disposición en la web la Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS

(www.imss.gob.mx/salud-en-linea/guias-salud), así como infografías sobre enfermedades

transmitidas por vectores, las cuales son infecciones que se propagan a través de organismos vivos, como insectos, caracoles y arácnidos, organismos que transportan virus, parásitos y bacterias a los humanos.

Como parte de estas acciones preventivas, en 2025 las Voluntarias de Salud y Vecinos

Voluntarios realizaron más de 24 mil talleres sobre entornos físicos saludables y enfermedades

asociadas al mal saneamiento, en los que participaron 362 mil personas, lo que fortalece la

educación preventiva y la adopción de prácticas saludables en las comunidades.

De la misma forma, dijo, los Promotores de Acción Comunitaria llevaron a cabo cerca de 4 mil

acciones enfocadas en la prevención de enfermedades transmitidas por vector, que incluyeron actividades como orientación sobre medidas preventivas, verificación de condiciones de riesgo en viviendas, identificación de fauna nociva y fomento de prácticas para la eliminación de

criaderos y refugios de vectores.

Este enfoque de Acción Comunitaria, apuntó, se orienta no solo a la identificación de riesgos, sino a la intervención directa para modificar determinantes ambientales y sociales que

influyen en la transmisión de enfermedades como el Chagas.