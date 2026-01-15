Liberan al rector de la Universidad Autónoma de Campeche

Fue liberado José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche(UACam), quien había sido detenido el pasado 12 de enero supuestamente por posesión de estupefacientes.

La detención se dio durante el tercer informe de labores del rector.

Su detención llevó al Consejo Universitario de la UACam a elegir a la Dra. Fanny Guillermo Maldonadocomo nueva rectora, hecho que ha causado revuelo.

El hijo del rector detenido acusó al Gobierno de Campeche, presidido por Layda Sansores, de supuestamente haber implantado las drogas y de utilizar la fuerza del Estado de manera ilegal.

Sheinbaum pide esclarecer detención del rector de la UACam

La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a una investigación a fondo y transparente sobre la detención del rector de la UACam.

La mandataria detalló que solicitó a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los detalles de la detención.

Pero adelantó que “no puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político“.

No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir”, remarcó.

No obstante, reconoció que ninguna persona, sea rector, periodista o personaje de relevancia, está exenta de cometer delitos, por los cuales debería cumplir ante la ley.

En este caso en particular hay que ver las pruebas. Si hay pruebas suficientes para la detención porque cometió un delito no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias. Si es otro tema, no debe usarse la justicia para ello”, resumió.

Con información de López-Dóriga Digital