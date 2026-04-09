Líbano exige a Israel un alto el fuego antes de negociaciones; Hezbollah rechaza acercamiento

Beirut. Líbano quiere un cese el fuego antes de iniciar las negociaciones con Israel, afirmó el presidente libanés Joseph Aoun y defendió que esa es la “única solución”, momentos después de que el primer ministro israelí y prófugo de la CPI, Benjamin Netanyahu, ordenó a su gabinete que emprendiera conversaciones directas con el país.

Añadió que las fuerzas de seguridad del Líbano han estado “llevando a cabo su labor plenamente para garantizar la seguridad y la estabilidad”, a pesar de las “difíciles circunstancias a las que se enfrentan”.

“Líbano quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación”, declaró un alto funcionario libanés cercano a los intercambios, que habló bajo condición de anonimato con la AFP.

Líbano exige un alto el fuego a Israel antes de que puedan comenzar las negociaciones directas, mientras que Israel afirma que “las conversaciones se llevarán a cabo bajo fuego”.

Hezbollah exige retiro de tropas israelíes

Hezbollah rechaza ⁠las negociaciones ⁠directas con Israel, informó el diputado del grupo chiíta, Ali Fayyad, que el gobierno libanés debería exigir un alto el fuego como condición previa antes de que se tomen nuevas medidas.

Fayyad señaló que la postura del gobierno libanés también debería ‌priorizar la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés y el regreso de las personas desplazadas a sus hogares.