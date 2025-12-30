Levantamiento de policías de Ojinaga es por demostrar territorio controlado; señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado comentó que tras el levantamiento de escoltas de la alcaldesa de Ojinaga es preocupante pues se demuestra por grupos criminales el control territorial.

Asegura que es preocupante esta situación por lo cual es necesario mejorar estrategias mejores con más inteligencia para identificar a los agresores

“Yo siento que lo hacen por demostrar que tienen el territorio controlado algo que nos nos pasaba y que esto nos viene a repercutir acá en la capital”, comentó.

El sector empresarial destaca que urgen nuevas acciones para mejorar la seguridad que actualmente es delicada en todo el país, pero asegura que hay que evitar que se registren con intensidad en Chihuahua.

La zona de Aldama y Ojinaga son los principales municipios con violencia actualmente, mismos que hace tres años eran zonas seguras, ahora otras personas de diferentes estados han desatado la violencia en las regiones.

Ahora la carretera Chihuahua a Parral por la libre, reuniones de seguridad cada lunes se da pero hay que dar resultados.