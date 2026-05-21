Las respuestas de Maru-Habló “Varguitas”-Bonilla, invitado especial-Manque y Santiago

Aunque desde que ocurrió el operativo de desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, y con ello la polémica por la presunta injerencia de agentes extranjeros, dos de ellos fallecidos en un accidente vehicular que también cobró la vida del director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, la gobernadora Maru Campos se había mantenido neutral y dispuesta a llevar el caso por la vía institucional, con cooperación y diálogo hacia la Federación, tal parece que tanto va el cántaro el agua, que desde Morena y la 4T por fin lo rompieron. Los constantes señalamientos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum desde su púlpito mañanero, los ataques un día sí y el otro también por parte de morenistas, así como la marcha que organizó Ariadna Montiel y que según ellos fue un éxito, mientras que quienes no son morenos sólo vieron un fracaso, provocaron que la Gobernadora ya no se anduviera con rodeos y les hablara también en su idioma. Ayer, la jefa del Ejecutivo chihuahuense se aventó una serie de entrevistas con medios nacionales y por fin no se guardó nada. Se cansó de que Sheinbaum y Morena la estén usando para desviar la atención de lo que verdaderamente importa: políticos que pactan con el narco y que a decir de los Estados Unidos, están incrustados en las filas morenistas.

La Gobernadora resaltó entonces que la Presidenta mide con doble rasero a los mandatarios de oposición y a los de Morena, que no respeta la presunción de inocencia cuando se trata de ella, pero sí la exige para el sinaloense Rubén Rocha Moya. Resaltó que la marcha que organizó la dirigencia nacional morenista en su contra fue un “fracaso” y que Ariadna Montiel también debería ser investigada y entregada a los Estados Unidos por pactar con el narco, mismo caso de la senadora con licencia Andrea Chávez, de quien Maru recordó sus presuntos vínculos con La Barredora, además de recalcar una y otra vez, que seguirá en su cargo como jefa del Ejecutivo, así la 4T la quiera colgar del asta bandera del Zócalo, y que por tanto resistirá en la lucha por defender a Chihuahua. Ya no hubo puntos medios, ellos arreciaron la persecución en su obsesión por ganar la gubernatura en 2027 y Maru ya no les puso la otra mejilla. La guerra está declarada…

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El que también trae su propio frente mediático abierto en contra del gobierno de Maru Campos y de los panistas, en ese afán de aplaudirle todo a Morena y a la 4T, es el actor Damián Alcázar, famoso por protagonizar las películas de Luis Estrada, empezando por “Varguitas” y su Ley de Herodes. Resulta que quien en su momento fue un gran crítico del PRI y del PAN cuando eran gobierno, y con justa razón, ahora es incapaz de ver los fallos que tiene Morena, es así que se montó en la ola de críticas en contra de Maru y su gobierno estatal, tanto, que tras la marcha morenista, Alcázar afirmó que “ya nada más falta que los panistas de Chihuahua te pidan visa para entrar al estado”, en alusión a los bloqueos de agricultores y transportistas que impidieron el acarreo de asistentes a la mentada marcha y que provenían de otros estados del país. Ahí se lo dejamos al criterio del chihuahuense.

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Quien de nueva cuenta le organizó un evento al alcalde Marco Bonilla en Ciudad Juárez, en donde se reunió con representantes de la sociedad civil, es la empresaria y exdiputada del PRI, Adriana Fuentes Téllez, la cual tuvo como invitados especiales al Presidente Municipal de Chihuahua y a su esposa Karina Olivas a la conferencia impartida por la presentadora Paola Rojas, denominada “Todos y todas unidos somos más fuertes”. De esta manera, Fuentes Téllez, quien por cierto también es la suplente del senador Mario Vázquez, no ha desaprovechado un momento para posicionar a Bonilla en la fronteriza ciudad y desde hace meses es la encargada de que el alcalde de la capital tienda lazos con líderes juarenses.

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Ya que andamos con aspiraciones futuras y reuniones de quienes suspiran por aparecer en la boleta electoral, la que ayer acudió a Palacio para reunirse con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, es la diputada federal Manque Granados. Ambos traen la encomienda de luchar desde su trinchera en defensa de la administración estatal, además de que los dos son cartas fuertes para la añorada candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, por lo que son varios los puntos que tanto Santiago como Manque tiene en común, así que para nadie fue raro este encuentro entre ambos suspirantes, pero como primero es lo primero, que es unirse en la defensa del estado, es que los dos platicaron largo y tendido de lo que se viene, tanto en la agenda local como en el próximo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro.

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Si de cuestiones legislativas se trata, pero a nivel local, y a unos días de que el periodo ordinario concluya el próximo 31 de mayo, ya está más que claro que las iniciativas de reforma a la Ley Electoral saldrán sí o sí en sesión extraordinaria durante el mes de junio, pues los diputados tiene hasta el día 30 del mes que está por comenzar, como fecha límite para sacar adelante las propuestas en esta materia, si es que pretenden que tengan vigor en el próximo proceso electoral. Así que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Memo Ramírez traerá muchísimo trabajo en los próximos días, pues todas y cada una de las iniciativas presentadas, han sido turnadas y returnadas a esa Comisión que encabeza el también presidente del Congreso.