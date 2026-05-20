“No hacemos tratos en lo oscurito”: Maru Campos responde a críticas y defiende combate al crimen

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su administración “no tiene nada que esconder” y defendió las acciones de seguridad emprendidas en el estado, al tiempo que cuestionó la incongruencia del gobierno federal frente a las manifestaciones y el combate al crimen organizado.

Durante una entrevista con el periodista Alejandro Cacho, la mandataria estatal afirmó que Chihuahua sigue dando resultados en materia de salud, combate a la pobreza e inseguridad, destacando programas financiados con recursos estatales.

“No hacemos tratos en lo oscurito como otros”, lanzó Campos al asegurar que su gobierno trabaja de manera transparente y frontal contra la delincuencia.

La gobernadora destacó el programa MediChihuahua, mediante el cual personas sin afiliación al IMSS o ISSSTE pueden acceder a consultas médicas, estudios clínicos y medicamentos.

“Nosotros sí tenemos medicamentos”, afirmó.

“Maru no se raja”

En materia de seguridad, Campos sostuvo que su administración ha mantenido presencia constante frente a la crisis de violencia y aseguró que continuará enfrentando al crimen organizado.

“Maru Campos no se raja, aquí seguimos caminando”, expresó.

La mandataria criticó que en México se cuestione y persiga a quienes combaten a grupos criminales, mientras —dijo— existen actores políticos que reciben protección pese a presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

“Por un lado se critica y se persigue a quien combate al crimen organizado, pero con la otra mano se protege a quien se alía con el crimen organizado”, señaló.

Acusa “doble rasero” en las manifestaciones

Campos también denunció inconsistencias del gobierno federal respecto al derecho a la libre manifestación, al señalar que mientras se acusó a Chihuahua de impedir protestas, contingentes de productores, campesinos y transportistas habrían sido frenados por autoridades federales cuando intentaban llegar al Zócalo capitalino.

“No podemos tener dos raceros: uno para medir a unos y otro para medir a otros”, reclamó.

La gobernadora aseguró que busca concluir su administración “con la cabeza en alto” y sin caer en prácticas políticas alejadas de la legalidad.

Advierte riesgos rumbo a 2027

De cara al proceso electoral de 2027, Maru Campos expresó preocupación por posibles nexos entre actores políticos y el crimen organizado, cuestionando quién vigilará la legalidad de las candidaturas.

“Ya nos hemos dado cuenta de las componendas entre crimen organizado, alcaldes, senadores y gobernadores”, advirtió.

Finalmente, cuestionó quién será responsable de revisar y garantizar que aspirantes a cargos públicos no tengan vínculos criminales.

“¿Quién va a regular, quién va a escanear y quién va a vigilar que no tengas nexos con el crimen organizado?”, concluyó.