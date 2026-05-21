Omar, hijo de Julio César Chávez, fue detenido en Culiacán

Omar “N”, hijo del exboxeador Julio César Chávez, fue detenido en Sinaloa, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención fue confirmada este miércoles 20 de mayo mediante un boletín informativo emitido por las autoridades federales.

Aunque todavía no existe información oficial sobre los motivos del arresto, Omar “N” quedó a disposición de las autoridades y actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Por ahora no se precisaron los detalles ni los cargos por los que se realizó la detención. La Policía Estatal Preventiva fue la encargada de efectuar la operación. Omar “N” fue detenido mientras transitaba sobre la carretera Culiacán – Navolato, a la altura del kilómetro 9.5, alrededor de las 8:53 AM.

Cabe señalar que el año pasado, la Fiscalía General de la República señaló a su hermano, Julio César Chávez Jr., por presunto tráfico de armas y supuestos nexos con miembros del Cártel de Sinaloa, motivo por el que fue detenido en Estados Unidos y posteriormente trasladado a México, donde fue liberado mientras continúa su proceso legal.

Omar “N” nació en enero de 1990 y desde sus primeros años siguió los pasos de su padre, Julio César Chávez, como boxeador profesional en la división de peso súper mediano. Debutó a los 16 años y su trayectoria registra 51 combates, con saldo de 41 victorias —28 de ellas por nocaut—, nueve derrotas y un empate.

Su última pelea se celebró en Tijuana en julio de 2012 por el título mediano del CMB, combate en el que perdió ante Jorge Páez Jr. por decisión unánime.