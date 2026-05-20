Participa SSPE en análisis de iniciativa para fortalecer la cultura de la legalidad en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, participó en la Sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, con el objetivo de colaborar en el análisis de la iniciativa para expedir la Ley de Cultura de la Legalidad y Construcción de la Paz para el Estado de Chihuahua.

La propuesta, presentada por la diputada Nancy Frías, busca impulsar mecanismos de coordinación entre autoridades, instituciones educativas y sociedad civil para fortalecer la prevención, la participación ciudadana y la construcción de entornos seguros en todo el estado.

La iniciativa contempla la creación del Sistema Estatal de Cultura de la Legalidad, un órgano honorífico que integrará a dependencias estatales, ayuntamientos, organismos autónomos, instituciones educativas y organizaciones civiles mediante un Consejo Estatal y Consejos Regionales encargados de planear y evaluar acciones conjuntas, sin generar nuevas estructuras administrativas ni gastos adicionales.

Durante la sesión, el titular de la Dirección General Jurídica, Omar Tinoco, destacó la importancia de involucrar a las corporaciones de seguridad en las estrategias de prevención y fortalecimiento del tejido social, ya que la propuesta busca proteger la dignidad, la seguridad y la convivencia en las colonias y comunidades de Chihuahua.

La SSPE reiteró su disposición de participar en iniciativas que fortalezcan la cultura de la legalidad y contribuyan a la construcción de paz a través de la coordinación institucional y la cercanía con la ciudadanía.