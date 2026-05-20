Entrega SPyCI apoyos de alimentos de alto valor nutricional a habitantes de Carichí

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó alimentos de alto valor nutricional a habitantes de Carichí, como parte de la estrategia permanente de atención en la Sierra Tarahumara.

Durante la jornada se distribuyeron 189 paquetes alimentarios, equivalentes a 4.7 toneladas que beneficiaron de manera directa a 486 personas del municipio, como parte del acompañamiento que se brinda a las familias de la región.

Enrique Rascón, titular de la SPyCI, dijo que estas acciones forman parte del trabajo que impulsa la dependencia, para atender necesidades prioritarias en las comunidades indígenas, y mantener una presencia constante en la región serrana.

Destacó que la atención en la Sierra Tarahumara requiere continuidad, cercanía y coordinación con las autoridades y habitantes de cada localidad.

“La atención a las comunidades de la Sierra es una labor permanente que realizamos con responsabilidad y cercanía. Estos apoyos representan un esfuerzo por atender necesidades prioritarias y mantener contacto directo con las comunidades indígenas”, expresó.

Añadió que continuarán los recorridos por las distintas localidades de la región, para fortalecer la atención territorial y facilitar el acceso de los habitantes de la zona, a los programas y apoyos que ofrece la dependencia.