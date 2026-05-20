Una mentira contada mil veces parece verdad: Maru

La gobernadora de Maru Campos lanzó fuertes críticas contra dirigentes y representantes de Morena tras la reciente visita de figuras del partido al estado de Chihuahua, acusándolos de actuar con centralismo, generar división y desconocer la historia democrática de los chihuahuenses.

En entrevista, la mandataria estatal aseguró que la presencia fue mal recibida por la población debido a la actitud con la que arribaron y por intentar “decirle a Chihuahua cómo debe relacionarse con Estados Unidos, cómo manejar la seguridad y cómo gobernarse”.

“No les gusta con justa razón que vayan los chilangos a decirles a los habitantes de Chihuahua cómo se deben de llevar con los Estados Unidos, qué tipo de relación deben tener o cómo deben manejar la seguridad”, expresó el entrevistador.

Campos afirmó que desde el anuncio de la visita existió molestia social porque, dijo, prevalece una visión centralista desde el gobierno federal hacia Chihuahua.

“Llegaron sin sonreír, llegaron muy de malas y eso no fue empático ni cordial para los chihuahuenses”, señaló.

“Morena no entendió lo que significa Chihuahua”

La gobernadora sostuvo que Morena no ha comprendido el peso histórico de Chihuahua en la construcción democrática del país, recordando que la entidad fue pionera en gobiernos de oposición y movimientos ciudadanos.

“No entendió Morena lo que ha significado Chihuahua para la democracia mexicana”, dijo.

En ese sentido, recordó figuras históricas y luchas políticas encabezadas desde el estado, destacando la participación ciudadana y la resistencia al centralismo.

Campos acusó además que desde el gobierno federal se han impulsado decisiones que afectan directamente a los productores y ciudadanos chihuahuenses, mencionando temas como el agua, la ganadería, los libros de texto y las medidas sanitarias relacionadas con el ganado.

“Llega Morena y te dice: te voy a quitar el agua, te voy a cambiar las reglas del juego, yo decido los libros de texto para tus hijos”, criticó.

“En Chihuahua queremos paz, no violencia”

La mandataria también arremetió contra discursos de integrantes de Morena, a quienes acusó de promover confrontación y violencia política.

“Morena ha sembrado en los últimos años violencia pura, discordia y división”, afirmó.

Incluso mencionó directamente a figuras del partido como Andrea Chávez y Ariadna Montiel, señalando que sus discursos están cargados de confrontación.

“Los chihuahuenses queremos paz, queremos participación y sabemos lo que nuestros ancestros lucharon para convertir el desierto en prosperidad”, sostuvo.

Responde a acusaciones de “traición a la patria”

Sobre los señalamientos surgidos tras operativos relacionados con presunta presencia de agentes estadounidenses en territorio estatal, Maru Campos rechazó haber autorizado cualquier intervención extranjera.

“Ni me enteré, ni giré una instrucción, ni gestioné para que hubiera agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”, declaró.

La gobernadora calificó como un intento de distracción política las acusaciones en su contra y consideró que Morena busca desviar la atención de otros temas nacionales, particularmente la crisis de seguridad en Sinaloa.

“Creo que más allá de la presión y de querer distraer la atención de Sinaloa, honestamente la perdieron”, sentenció.

Critica expectativas infladas sobre movilización

Campos también ironizó sobre las expectativas generadas por Morena respecto a la convocatoria en Chihuahua, luego de que, según dijo, el vocero del partido, Arturo Ávila, hablara de una movilización masiva.

“Dijeron que habría 200 mil personas en la manifestación y lo repitieron varias veces”, comentó.

Finalmente, la gobernadora reiteró que Chihuahua es un estado con identidad propia, historia democrática y resistencia frente al centralismo político.

“Decirle a un chihuahuense que desde el centro se toman decisiones por ellos es algo que simplemente no aceptan”, concluyó.