Inaugura Estado biblioteca en la Secundaria Federal No. 11 con inversión de más de 2 mdp

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), inauguró la nueva biblioteca de la Secundaria Federal No. 11, una obra que requirió una inversión de 2 millones 023 mil pesos (mdp).

El director general del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas, destacó que esta construcción forma parte del programa “Juntos Construimos”, cuyo objetivo es brindar espacios dignos y seguros para el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes chihuahuenses.

Por su parte, la directora del plantel, Juana Gil Villalobos, agradeció a al Gobierno del Estado por consolidar este nuevo espacio educativo. Detalló que la biblioteca beneficiará directamente a mil 400 estudiantes, lo que impulsa significativamente su rendimiento académico.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Mariana Valenzuela expresó su entusiasmo al señalr que es un día especial para su escuela, por recibir un espacio que no solo guardará libros, sino también conocimientos, imaginación y nuevas oportunidades.

Asimismo, la estudiante agradeció el apoyo de las autoridades para abrir un lugar ideal para la investigación, el aprendizaje y el crecimiento personal.

Como parte del evento y gracias a las gestiones de la diputada local por el Distrito 12, Nancy Frías, ante el Gobierno del Estado, se realizó la entrega de mochilas, paquetes de útiles escolares y balones de basquetbol, futbol y voleibol para el beneficio de las alumnas y alumnos.