Prevén jueves con vientos y lluvias en territorio estatal; máxima será de 27°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población ante el pronóstico de lluvias, ráfagas de viento y alta probabilidad para este jueves.

Se esperan lluvias de dispersas a moderadas en las regiones centro y sureste de la entidad, con impacto en Chihuahua y Jiménez.

#Chubascos con #DescargasEléctricas se presentarán en zonas del noroeste, norte, occidente, sur y sureste del territorio nacional. Más información ⬇️ pic.twitter.com/qzIpRLL6Hi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 21, 2026

La alerta por tormentas eléctricas y la caída de granizo permanecerá vigente y extendida hacia las zonas suroeste, sur y noreste.

En cuanto a las ráfagas, se intensificarán hasta alcanzar los 55 km/h en Ascensión, con tolvaneras en el tramo carretero que conecta con Juárez.

Los vientos rebasarán los 45 km/h en la mayoría de las regiones del estado, con énfasis en Madera, Cuauhtémoc y Camargo, por lo que se llama a automovilistas que transiten por las carreteras estatales a tomar precauciones ante la posible reducción de la visibilidad.