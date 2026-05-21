Un periodista deportivo es asaltado mientras hacía una transmisión en vivo desde su vehículo

El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en su automóvil la noche del martes en una gasolinera en la ciudad mexicana de Cuernavaca, donde realizaba una transmisión en vivo para un programa.

Mientras hablaba, un hombre abrió la puerta y con un arma le pidió sus pertenencias y lo obligó a bajar del vehículo. “La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”, le ordenó. Este miércoles, medios locales han reportado que Vargas se encuentra sano y salvo.

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