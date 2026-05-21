Un periodista deportivo es asaltado mientras hacía una transmisión en vivo desde su vehículo

El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en su automóvil la noche del martes en una gasolinera en la ciudad mexicana de Cuernavaca, donde realizaba una transmisión en vivo para un programa.

Asaltan y encañonan al periodista deportivo, Fernando Vargas, durante transmisión en vivo para un programa de televisión. El periodista se estacionó en una gasolinera en Morelos cuando dos delincuentes armados lo bajaron a él y a su acompañante del auto con lujo de violencia para… pic.twitter.com/2KezkITIyW — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 20, 2026

Mientras hablaba, un hombre abrió la puerta y con un arma le pidió sus pertenencias y lo obligó a bajar del vehículo. “La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”, le ordenó. Este miércoles, medios locales han reportado que Vargas se encuentra sano y salvo.