“Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para reprimir al pueblo”, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este domingo que las Fuerzas Armadas de México “nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”, durante la conmemoración del 205 aniversario de la Armada de México y los 202 años de la promulgación de la Constitución de 1824, realizada en el puerto de Veracruz.

La mandataria hizo esta declaración al referirse a la creación de la Guardia Nacional durante la Cuarta Transformación, a la que describió como una institución encargada de proteger al pueblo y brindar seguridad pública, bajo una visión humanista ligada al respeto de los derechos humanos, la Constitución y el uso racional de la fuerza.

Sheinbaum también reconoció la lealtad, el profesionalismo, el valor y el patriotismo de quienes integran la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, expresó.

Condecoran a militares por labores de rescate en Venezuela

Durante la ceremonia, Sheinbaum Pardo entregó condecoraciones al personal militar que participó en las labores de rescate tras los terremotos registrados en junio pasado en Venezuela. Además, presenció una demostración del Plan Marina y el desfile militar conmemorativo por ambos aniversarios.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agradeció a Sheinbaum que las Fuerzas Armadas puedan brindar apoyo dentro y fuera de México ante situaciones de emergencia. Por su parte, el comandante de la columna del desfile, vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, informó que participaron 4 mil 218 efectivos —mil 476 mujeres y 2 mil 742 hombres— y que la misión concluyó, en términos castrenses, sin novedad.

Con información de López-Dóriga Digital