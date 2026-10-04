​Destaca PJE Chihuahua en capacitación sobre sustracción internacional de niños

Estado de México.- ​Durante la Capacitación Especializada a Jueces Nacionales sobre “Sustracción Internacional de Niños”, realizada en el Estado de México, la magistrada de la Sala Regional en Ciudad Juárez, Sara Julieta Muñoz Andrade, destacó como ponente al ser la primera chihuahuense en representar a México ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

​La magistrada señaló que estos instrumentos internacionales implican responsabilidades concretas para las autoridades mexicanas, tanto administrativas como jurisdiccionales. Por ello, resulta fundamental que las y los juzgadores conozcan sus alcances y los procedimientos requeridos para su adecuada aplicación.

​”La importancia de estas capacitaciones radica en que necesarias para aplicarlos correctamente. Se trata de que los compromisos asumidos por México tengan una aplicación efectiva y podamos brindar una respuesta oportuna en favor de niñas, niños y adolescentes”, comentó la magistrada.

​Asimismo, resaltó la relevancia de esta materia para Chihuahua por su condición de estado fronterizo, donde la movilidad internacional exige autoridades preparadas para atender con prontitud asuntos que involucren a familias y jurisdicciones de distintos países.

​La participación de Chihuahua adquiere especial relevancia al ampliar la presencia de la región norte del país en espacios especializados de cooperación y capacitación internacional sobre la restitución de menores. En este contexto, la magistrada también colabora como enlace para orientar a personas juzgadoras de otras entidades en la aplicación de estos instrumentos y en la facilitación de la comunicación internacional requerida.

​El encuentro contó además con la participación de la Maestra Gloria Fernández Terrazas, jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial Morelos, y del Maestro Julio César Lastra Flores, secretario de Segunda Instancia de la Sala Regional Familiar del Distrito Judicial Bravos. Ambos se sumaron a las actividades de capacitación y al intercambio de experiencias respecto a la restitución de menores.

​La formación abordó particularmente la aplicación del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, así como la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Ambos instrumentos establecen mecanismos de cooperación entre Estados para atender casos en los que un menor es trasladado o retenido ilícitamente fuera de su residencia habitual.

​De igual manera, Chihuahua tendrá presencia en próximos encuentros internacionales con representantes de diversos países, lo que permitirá fortalecer el intercambio de experiencias, criterios y buenas prácticas.

​Por último, la magistrada agradeció a la presidenta del Poder Judicial de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval por el respaldo brindado para fortalecer la profesionalización del personal judicial y por impulsar la presencia del estado en espacios que contribuyen a la protección internacional de la infancia.