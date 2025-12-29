Lamenta Secretaría de Salud deceso de pasantes en Namiquipa

La Secretaría de Salud lamenta el sensible fallecimiento de dos pasantes de medicina ocurrido este día en el municipio de Namiquipa, así como de la joven que viajaba con ellos.

El titular de la dependencia, Gilberto Baeza, informó que, a través de la Subdirección de Enseñanza de los Servicios de Salud de Chihuahua, se mantiene estrecha comunicación con las casas de estudios de ambos jóvenes, con la finalidad de facilitar cualquier trámite o proceso requerido ante el lamentable suceso.

Asimismo, indicó que se ha hecho contacto con familiares de las víctimas, a quienes se ha expresado su solidaridad y el apoyo total del Gobierno del Estado.

El accidente automovilístico se registró alrededor del mediodía de este lunes 29 de diciembre, hecho en el cual desafortunadamente perdieron la vida los médicos pasantes de servicio social: Miguel Ángel Regalado García, adscrito al Centro de Salud Ruiz Cortínez y Ariel Arturo Muñoz Labrada, adscrito al Centro de Salud Independencia, ambos en el municipio de Namiquipa, y operados por los Servicios de Salud de Chihuahua.

En dicho evento, también falleció la joven Claudia Lizeth Grijalva Rodríguez, quien viajaba con ellos.

La Secretaría de Salud expresa sus más sentidas condolencias a las familias Regalado García, Muñoz Labrado y Grijalva Rodríguez.