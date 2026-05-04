La unción de Ariadna-Montielismo y crucismo-La sombra de Rocha Moya-El recuento de los daños

Con frases como que “esta dirigencia no tolerará la corrupción” y “quienes aspiren a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable”, así se estrenó ayer Ariadna Montiel como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en sustitución de Luisa María Alcalde, luego de que fuera ungida por los consejeros nacionales que se reunieron en el World Trade Center de la Ciudad de México, frases que a decir de los malosos, repicaron en algunas tribus morenistas que han utilizado el poder para poder, y que deberían poner sus barbas a remojar ante la llegada de la poderosa exsecretaria del Bienestar, que representa un movimiento clave por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para ahora sí, tomar las riendas totales de Morena y la 4T, ante los intentos de grupúsculos que operaron para restarle poder a la inquilina de Palacio Nacional y que con su llegada, observan cómo la mandataria federal ha ido quitándose la sombre de su antecesor en la silla presidencial.

Aquí en Chihuahua los que celebran son los del grupo Coyoacán que desde hace bastante tiempo son fieles a Ariadna, como lo son la mayoría de los diputados locales que encabeza el coordinador Cuauhtémoc Estrada, la delegada del Bienestar Mayra Chávez y a quien sumaron recientemente a su causa con motivos electorales y futuristas: el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual desde el Consejo Nacional del pasado 7 de marzo, prácticamente se convirtió en el favorito del montielismo para abanderar la candidatura morena a la gubernatura. Mientras que la senadora con licencia Andrea Chávez y el senador Juan Carlos Loera, deberán andarse con pies de plomo ante la posibilidad de no ser ellos los ungidos para la candidatura grande y la alcaldía de Juárez, debido a ese ajuste presidencial en la cúpula morenista, y aunque desde sus redes sociales felicitaron a Montiel por su unción como jefa nacional, lo cierto es que fue más de cortesía que de otra cosa.

Además, otra duda que salta a nivel local es qué sucederá con Briguite Granados al frente de la dirigencia estatal, pues desde hace tiempo dejó de pertenecer al montielismo y los recientes roces entre ella y los del grupo Coyoacán, podrían derivar también en algún enroque dentro del Comité Ejecutivo Estatal, cuestión que se verá conforme avancen las semanas y en junio inicien las oleadas de licencias para todos aquellos que deseen ser los candidatos guindas a un puesto de elección popular en Chihuahua.

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En el caso del montielismo local y de esa alianza con los crucistas con miras al 2027, de nueva cuenta no fue coincidencia que al Consejo Nacional arribaran juntos el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, la delegada del Bienestar, Mayra Chávez y el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quienes con esto volvieron a enviar un mensaje de cómo se configura la batalla interna, además, el selfie de Pérez Cuéllar con la ya dirigente nacional Ariadna Montiel, vestido con la frase: “¡lo mejor está por venir!”, no deja duda de quiénes resultaron los ganones con la unción de la exsecretaria del Bienestar como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Sin embargo, con todo y las frases rimbombantes de que en el partido no se tolerará la corrupción, lo de ayer no dejó de estar ensombrecido por el escándalo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien en pleno Día del Trabajo solicitó licencia al cargo tras ser acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener nexos con el narco, y aunque las maromas no se hicieron esperar, como lo dicho por la diputada Dolores Padierna, quien afirmó que lo de Rocha Moya es un asunto mediático para cubrir lo ocurrido con la gobernadora Maru Campos y los agentes extranjeros, es increíble cómo incluso puedan comparar que mientras al sinaloense lo acusan de ser un delincuente, a la chihuahuense se le crucifica por combatir al crimen organizado. Así las cosas con algunos morenistas que traen la realidad distorsionada.

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Para no soltar lo que se viene en lo electoral y precisamente tras lo ocurrido con el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, la presunta injerencia de agentes extranjeros y la posterior renuncia de César Jáuregui como fiscal General del Estado, este fin de semana, celulares y teléfonos fijos sonaron bastante para responder una encuesta respecto al ya extitular de la Fiscalía General, la cual cuestionaba si el ciudadano conoce a Jáuregui Moreno, es decir, encuesta que busca medir el impacto que tuvo la polémica y posterior renuncia del exfiscal, además de que en redes sociales también comenzó a circular una imagen con el hashtag #CésarVa CUU 2027 y las iniciales CJ, por lo que algunos piensan que Jáuregui no se ha bajado de la contienda por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, aunque también hay otros que opinan que del trancazo mediático ya no se levanta, precisamente por eso es que comenzó a circular esa encuesta: mediciones y matemáticas.

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Quien demostró que legislar es también escuchar, es el diputado local del Verde, Octavio Borunda, el cual, ante las peticiones de rescatistas para prohibir la venta de animales de compañía, informó que será en estos días cuando busque reformar el artículo 21 Ter de la Ley de Bienestar Animal y eliminar la palabra “venta”, esto con el objetivo de priorizar la adopción y dejar a un lado la comercialización, misma que ha derivado en su momento en maltrato por parte de quienes ven a las mascotas como mercancía, así que el legislador del PVEM y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, ya confirmó que va por esa reforma que clamaban los animalistas.