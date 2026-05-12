La Sagrada Familia finalizará tras 144 años con la Torre de Jesucristo

La Sagrada Familia inaugurará la Torre de Jesucristo el 10 de junio de 2026; con 172.5 metros será la iglesia más alta del mundo en homenaje a Gaudí.

La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona anunció la finalización de la Torre de Jesucristo, la más alta y simbólica del templo, con 172.5 metros de altura.

La inauguración se realizará el 10 de junio de 2026, en el marco del centenario luctuoso de Antoni Gaudí, arquitecto del proyecto.

La ceremonia incluirá una bendición encabezada por el papa León XIV y un homenaje visual dedicado a Gaudí. Con esta obra, la Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo.

Torre de Jesucristo será inaugurada tras 144 años desde el inicio de la construcción

La Sagrada Familia informó que la Torre de Jesucristo será finalizada después de 144 años de construcción a cargo del proyecto de Antoni Gaudí.

Como parte del centenario luctuoso del arquitecto Antoni Gaudí, la Sagrada Familia realizará la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica en Barcelona, España.

La Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia.

Será el 10 de junio que el propio papa León XIV se presenté para realizar la bendición a la Torre de Jesucristo que ahora está no solo como celebración sino como “recuerdo y reconocimiento colectivo”.

La Torre de Jesucristo es la torre más alta del templo, así como lo más simbólico de la Basílica, constituido por 172.5 metros, catalogándose como la iglesia más alta del mundo.

Dentro del homenaje a Gaudí también se hará un visual que será proyectado durante la inauguración.