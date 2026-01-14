La NFL apuesta al tochito bandera; habrá dos juegos en la semana del Supertazón

La semana del Supertazón, el próximo mes en San Francisco, contará no con uno sino con dos partidos de flag football. Uno entre México y Estados Unidos y otro con figuras de la NFL.

La disciplina aprovechará el foco mediático rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el evento más importante de la NFL. El objetivo será reforzar su camino rumbo a esa cita y ganar popularidad en el país sede.

Para el equipo local, el juego puede ser un amistoso contra México, pero los jugadores lo tratarán como un Supertazón. El partido por la medalla de oro entre las dos naciones en el Campeonato Continental de las Américas de la IFAF en Panamá en septiembre pasado fue cancelado debido al mal clima.

Así que es una oportunidad para ajustar cuentas oficialmente.

“Este enfrentamiento era necesario. Nuestros chicos lo quieren, y estoy seguro de que el equipo de México también”, señaló el mariscal de campo Darrell Housh Doucette III. “Planeamos encarar esta exhibición con la misma preparación e intensidad que un juego regular. Esta es una oportunidad de ensueño para mostrar el deporte que todos amamos, mientras estamos en el centro del escenario más grande del futbol”.

Primero, la élite de la NFL saltará al campo el 3 de febrero como parte de la semana del Pro Bowl. Luego, los especialistas en futbol bandera llevarán a cabo un partido de exhibición dos días después, con el equipo de Estados Unidos contra México.

En Los Ángeles, dentro de dos años, la lista podría ser una mezcla de jugadores de la NFL —o ex jugadores— y expertos en futbol bandera. USA Football, organismo rector nacional del deporte, seleccionará y entrenará a los equipos masculinos y femeninos antes de los Olímpicos.

“La oportunidad de que los jugadores de la NFL se unan a nuestro camino de talento élite rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028 es emocionante tanto para ellos como para los aficionados”, dijo Scott Hallenbeck, CEO de USA Football.

Los jugadores tricolores sintieron lo mismo. “Esta oportunidad que ambos equipos van a tener es increíble. Jugar una final es algo con lo que siempre hemos soñado”, manifestó Ramón Alonso Gaxiola, defensa y capitán de México.