Luego de su paso por Rayados de Monterrey, surgieron reportes de que Sergio Ramos planea comprar al Sevilla de LaLiga de España e incluso se reveló el monto millonario con el que el jugador adquiriría al equipo.

Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid y la Selección Española, aprovechó que las negociaciones de un grupo inversor norteamericano con el Sevilla se enfriaran debido a la precaria situación económica del club español.

Sergio Ramos debutó como futbolista profesional en la temporada 2003-2004 con el Sevilla, equipo con el que generó aprecio e identidad pese a no ganar ningún título con el conjunto español, por lo que ahora planea comprarlo con un monto millonario.

La millonada que ofrece Sergio Ramos para comprar al Sevilla de LaLiga

De acuerdo con medios españoles, un grupo de inversores españoles se perfilaba para comprar al Sevilla, pero tras una auditoría previa a la transacción se dieron cuenta de la delicada situación económica del club, por lo que ahí es donde entra Sergio Ramos.

La oferta económica de Sergio Ramos supera los dos mil 700 euros por acción planteados por el grupo estadounidense que fue el primer interesado en hacerse con el Sevilla.

Incluso, la cantidad ofrecida del jugador español parece ser que es de 300 millones de euros para lograr sanar las finanzas del club de LaLiga, una cuantiosa cantidad para un futbolista en activo, por lo que se habla de que Sergio Ramos solo fungiría como intermediario en la negociación detrás de un inversor más fuerte que los estadounidenses.

Matías Almeyda habló sobre el interés de Sergio Ramos de comprar al Sevilla

De cara a la decimoctava jornada de LaLiga, el DT del Sevilla, Matías Almeyda, ofreció una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre el interés de Sergio Ramos en comprar al club español.

“No sé si es real o no, pero son temas que yo no me meto. A Sergio lo respeto como jugador y como hombre, es una leyenda a nivel mundial. Después, lo que pueda llegar a hacer con su economía, yo no soy economista”, indicó Matías Almeyda sobre el interés de Sergio Ramos.