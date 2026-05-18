La marcha del parteaguas-¿Éxito o fracaso?-Crónica de un país bárbaro-Registros tricolores

La marcha que organizaron los morenos en contra de la gobernadora Maru Campos, y que ellos consideraron que sería un parteaguas y ejemplo a nivel nacional, sí se convirtió en eso… pero para el PAN y la oposición. A pesar de que su estrategia y logística era reunir al menos 20 mil personas, los que le saben a eso de contar multitudes reportaron una asistencia de entre 2,400 y 2,600, con todo y que la dirigente nacional Ariadna Montiel, aseguró después que efectivamente asistieron “20 mil valientes chihuahuenses”, nada más alejado de la realidad. Los morenistas argumentan juego sucio por parte del gobierno estatal para impedir la llegada de cientos de camiones que trasladaban lo que ellos dicen son “ciudadanos libres” y el resto les llama “acarreados”, sin embargo, así como les cala que los califiquen de esa forma, también los morenos hacen un juicio de valor en contra de los transportistas y agricultores que bloquearon carreteras para impedirles el paso. Vaya, fue un choque de fuerzas políticas, quiénes quedaron bien y quiénes mal, se lo dejaremos al criterio de quién lee, visto lo visto durante el sábado.

Lo que sí trascendió es que ya iniciada la marcha que encabezó Ariadna Montiel, y en la cual iba flanqueada por Andy López Beltrán, por el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y por la senadora con licencia Andrea Chávez, existieron reclamos entre ellos precisamente porque los números de asistencia no les daban lo que planearon ya sea por angas o por mangas, lo que derivó en roces verbales que tuvieron que culminar en el momento y guardarse bajo la alfombra para no dar un espectáculo. También los comentarios en las redes sociales exhibieron la fallida estrategia morenista, desde el decir que más de la mitad de los asistentes provenían de otros estados, otros tantos forzados a acudir y los que sí acudieron por decisión propia, estos últimos ya identificados como líderes o militantes del partido. La marcha ahí quedó plasmada en fotos y videos, lo que se diga y se escriba podrá llegar a ser subjetivo, pero lo que no lo es, es que precisamente una imagen vale y valdrá siempre más que mil palabras. O como dijo El Divo de Juárez… lo que se ve, no se pregunta.

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Sin aspavientos, pero sí con el ánimo de resaltar el espíritu del chihuahuense, quien agradeció el apoyo de los ciudadanos es la gobernadora Maru Campos. El respaldo en redes sociales, las movilizaciones en carreteras y el simple hecho de no acudir a la marcha que Morena suponía haría temblar a la jefa del Ejecutivo, fue motivo para que la Góber recordara fragmentos del libro “Crónicas de un país bárbaro”, en el que Fernando Jordán describe el carácter de quienes han nacido y se han forjado en el Estado Grande: “Chihuahua, que fuera el país de las luchas sangrientas, de la larga conquista, de las rebeliones violentas, el país bárbaro, en suma, es hoy una tierra de hombres y mujeres libres… ¿Qué mejor esperanza puede alimentar entonces su destino?”, no hizo falta decir más.

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Y para concluir con los ecos de la mentada marcha que significó un balde de agua fría para Morena y una esperanza para el PAN y la oposición, los que lanzaron mensajes de apoyo a la gobernadora Maru Campos son el alcalde Marco Bonilla y varios de los aspirantes a sucederlo. El Presidente Municipal de la capital fue contundente al afirmar que la marcha que prometía ser histórica terminó desconectada de la realidad, además de resaltar que Chihuahua no se dobla ni se entrega. Mismo mensaje el que enviaron el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y la diputada federal Manque Granados, los cuales resaltaron el carácter del chihuahuense y su apoyo hacia la Gobernadora, mientras que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, envió un mensaje desde la Glorieta de Pancho Villa, también para recordar que los chihuahuenses no permitirán que entren los “narcogobiernos” de Morena. Así que lo que prometía ser un fin de semana histórico para los morenistas, lo terminó siendo para quienes guardan la esperanza de que el morenismo no se apodere del estado.

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Los que tal como le adelantamos desde hace días, protagonizaron un fin de semana de destapes adelantados a través de los registros como “defensores”, son los priistas que desde el viernes hasta el domingo anduvieron muy activos con lo que es el preludio de quienes buscan estar en la boleta electoral en junio del 2027. Fue el dirigente estatal Alex Domínguez, el cual estuvo en la capital, Cuauhtémoc y Parral para encabezar los registros y darles el espaldarazo a las cartas fuertes del tricolor. Es así que destacaron los registros como “defensores” por parte del dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez y el del diputado local José Luis Villalobos, los cuales van en busca de una posible candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, mientras que allá en Parral resaltó el registro como “defensor de la Sierra” por parte del coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Arturo Medina, quien va por la reelección en el Distrito 22 que representa, así que ahí estuvo acompañado y respaldado por liderazgos de los municipios serranos que lo integran. Con esto, el PRI se declara listo para el proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina.

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Ya que hablamos de estrategias electorales con miras al 2027, el que este fin de semana viajó a Nayarit para participar en el arranque de los trabajos electorales de la Primera Circunscripción es el dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, quien acompañó al líder nacional del PVEM, Arturo Escobar, al diputado Jesús Sesma y a la senadora Jazmín Bugarín, en lo que significa el inicio de las labores del partido del tucán para posicionarse entre la ciudadanía, además, Borunda Quevedo también coincidió con sus homólogos de Sinaloa y Baja California, Ricardo Madrid y Fausto Gallardo, respectivamente, así como con el diputado federal Julio Scherer, en donde desde Tepic, los del PVEM también se dijeron listos para el 2027.